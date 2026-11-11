Концерты Usher и Криса Брауна в Лос-Анджелесе и Майами отменили — Rolling Stone

В США отменили два концерта в рамках совместного R&B-тура Usher и Криса Брауна: 16 ноября на SoFi Stadium в Лос-Анджелесе и 6 декабря на Hard Rock Stadium в Майами. Как сообщает Rolling Stone, 11 ноября эти даты были отмечены как отмененные на официальном сайте Ticketmaster.

Причины отмены не сообщили

Представители Usher, Криса Брауна и Ticketmaster не ответили на запросы Rolling Stone о причинах отмены. В то же время по состоянию на 11 ноября исполнители все еще планировали выступление на Mercedes-Benz Stadium в Атланте. Это должен был быть их пятый и последний концерт на этой площадке.

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Предыдущие отмены

В прошлом месяце организаторы также отменили ряд выступлений тура в Балтиморе, Цинциннати, Индианаполисе и Колумбии, штат Южная Каролина. В заявлении, распространенном через Complex, организаторы объяснили решение необходимостью позаботиться о здоровье и благополучии участников тура и команды, а также значительной нагрузкой из-за масштаба и продолжительности гастролей.

Rolling Stone отмечает, что предыдущие отмены совпали по времени с запланированным участием Брауна в слушании по назначению наказания в Королевском суде Саутуарка в Лондоне по делу о нападении в ночном клубе в 2023 году. По данным издания, певцу назначили восемь месяцев лишения свободы условно на 12 месяцев и штраф в размере 1 500 фунтов стерлингов, или около 2 000 долларов, в пользу стороны обвинения. Тур должен продолжаться до 12 декабря; без учета двух отмененных концертов в расписании оставалось восемь шоу.

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