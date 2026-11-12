Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вопрос о Конституционном трибунале решён. Так он отреагировал на действия Богдана Свенчковского, который прибыл к зданию трибунала и потребовал допустить его к работе, заявив, что является президентом учреждения.

Как сообщает RMF24, Туск, находившийся в четверг в Дублине, заявил, что не обеспокоен действиями Свенчковского. По словам премьера, Конституционный трибунал будет работать и принимать решения, которых ждут граждане.

Спор о руководстве трибунала

30 октября представители группы судей, избранных Сеймом нынешнего созыва, заявили, что наиболее опытная судья Анна Корвин-Пётровская начала руководить Конституционным трибуналом. Она также издала распоряжение о приостановлении исполнения полномочий Свенчковского и вице-президента трибунала Бартломея Соханьского.

Свенчковский назвал эти действия узурпацией. Он и Соханьский обжаловали распоряжение в Верховном суде Польши. Сначала суд признал себя некомпетентным рассматривать жалобы и передал дело Конституционному трибуналу как отдельному органу судебной власти.

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Решение Верховного суда

После обжалования этого постановления Верховный суд отменил его и передал дело в Палату профессиональной ответственности, которую возглавляет судья Мария Щепанец. В тот же день палата рассмотрела жалобы и отменила распоряжение о немедленном приостановлении исполнения полномочий Свенчковского и Соханьского.

Корвин-Пётровская в ответ заявила, что возможные решения Верховного суда не влияют на действительность приостановления исполнения полномочий, поскольку Конституционный трибунал и Верховный суд являются автономными учреждениями. По её словам, такие распоряжения может проверять только дисциплинарный суд Конституционного трибунала.

В четверг Свенчковский прибыл в трибунал вместе с Соханьским, Станиславом Пётровичем и Ярославом Вырембаком. Он показал полиции постановление Верховного суда и потребовал допустить группу в здание. Свенчковский также заявил, что обратится к руководству полиции с требованием обеспечить исполнение этого решения.

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