波兰总理唐纳德·图斯克表示，有关宪法法庭的问题已经解决。他是在回应博格丹·希文奇科夫斯基的行动：后者来到法庭大楼，要求获准开展工作，并称自己是该机构的院长。

据RMF24报道，周四身在都柏林的图斯克表示，他并不担心希文奇科夫斯基的行动。总理称，宪法法庭将继续工作，并作出公民正在等待的裁决。

围绕法庭领导层的争议

10月30日，由本届众议院选出的法官团体代表表示，资历最深的法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡已开始领导宪法法庭。她还发布命令，暂停希文奇科夫斯基及法庭副院长巴尔托梅伊·索汉斯基行使职权。

希文奇科夫斯基称这些行动是篡权。他与索汉斯基向波兰最高法院对该命令提出上诉。起初，法院认定自己无权审理这些申诉，并将案件移交宪法法庭，将其视为独立的司法机关。

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最高法院的决定

在该裁定被上诉后，最高法院将其撤销，并将案件移交由法官玛丽亚·谢帕涅茨担任院长的职业责任审判庭。同一天，该审判庭审理了申诉，并撤销了立即暂停希文奇科夫斯基和索汉斯基行使职权的命令。

科尔温-皮奥特罗夫斯卡回应称，最高法院可能作出的决定不会影响暂停行使职权的有效性，因为宪法法庭和最高法院是自治机构。她表示，只有宪法法庭的纪律法院可以审查此类命令。

周四，希文奇科夫斯基与索汉斯基、斯坦尼斯瓦夫·皮奥特罗维奇和雅罗斯瓦夫·维伦巴克一同来到法庭。他向警方出示了最高法院的裁定，并要求允许该团体进入大楼。希文奇科夫斯基还表示，他将向警方领导层提出要求，确保执行这一决定。

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