Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że sprawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzygnięta. W ten sposób zareagował na działania Bogdana Święczkowskiego, który przybył do budynku trybunału i zażądał dopuszczenia go do pracy, twierdząc, że jest prezesem instytucji.

Jak informuje RMF24, Tusk, który w czwartek przebywał w Dublinie, powiedział, że nie przejmuje się działaniami Święczkowskiego. Według premiera Trybunał Konstytucyjny będzie pracował i wydawał orzeczenia, na które czekają obywatele.

Spór o kierownictwo trybunału

30 października przedstawiciele grupy sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji oświadczyli, że najstarsza stażem sędzia Anna Korwin-Piotrowska rozpoczęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym. Wydała również zarządzenie o zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków Święczkowskiego oraz wiceprezesa trybunału Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski nazwał te działania uzurpacją. On i Sochański zaskarżyli zarządzenie do Sądu Najwyższego Polski. Początkowo sąd uznał się za niewłaściwy do rozpoznania skarg i przekazał sprawę Trybunałowi Konstytucyjnemu jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej.

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Decyzja Sądu Najwyższego

Po zaskarżeniu tego postanowienia Sąd Najwyższy je uchylił i przekazał sprawę do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, której przewodniczy sędzia Maria Szczepaniec. Tego samego dnia izba rozpoznała skargi i uchyliła zarządzenie o natychmiastowym zawieszeniu Święczkowskiego i Sochańskiego w wykonywaniu obowiązków.

Korwin-Piotrowska w odpowiedzi oświadczyła, że ewentualne decyzje Sądu Najwyższego nie wpływają na ważność zawieszenia w wykonywaniu obowiązków, ponieważ Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy są autonomicznymi instytucjami. Według niej takie zarządzenia może badać wyłącznie sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego.

W czwartek Święczkowski przybył do trybunału razem z Sochańskim, Stanisławem Piotrowiczem i Jarosławem Wyrembakiem. Pokazał policji postanowienie Sądu Najwyższego i zażądał wpuszczenia grupy do budynku. Święczkowski oświadczył również, że zwróci się do kierownictwa policji z żądaniem zapewnienia wykonania tej decyzji.

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