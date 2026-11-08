Избранный сенатор от Техаса Джеймс Таларико появился в скетче американского шоу Saturday Night Live после победы на выборах в США. Как сообщает The Hill, политик принял участие во вступительном номере выпуска, посвященного промежуточным выборам.

Скетч о выборах

В номере под названием Post-Midterm Cold Open актеры Сара Шерман и Кинан Томпсон сыграли соответственно лидера меньшинства Палаты представителей Хакима Джеффриса и сенатора Чака Шумера. Их персонажи праздновали победу Демократической партии, которая по сюжету скетча получила контроль над обеими палатами Конгресса.

К ним присоединился персонаж президента Дональда Трампа в исполнении Джеймса Остина Джонсона. Во время монолога он упомянул прозвище Talafreako, которым Трамп называл Таларико. Сам политик вышел на сцену и представился человеком, который ежедневно отправлял сообщения с просьбой пожертвовать 5 долларов.

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Заявления о сотрудничестве

В скетче Таларико сказал, что сотрудничество с президентом могло бы улучшить жизнь обычных американцев, после чего пошутил о стремлении зрителей к переменам во вступительных номерах шоу. В выпуске также показали пародийные появления вице-президента Джея Ди Вэнса и министра обороны Пита Хегсета.

The Hill отмечает, что во время предвыборной кампании Таларико говорил о готовности сотрудничать с Трампом и движением MAGA в вопросах расширения доступа к медицинской помощи, строительства нового жилья и сокращения бюрократических процедур. В интервью The Diary of a CEO он выразил надежду, что промежуточные выборы станут сигналом для президента и его администрации изменить курс.

По состоянию на воскресенье Таларико опережал Кена Пакстона примерно на 12 процентных пунктов при подсчете более 95% бюллетеней, согласно данным партнера The Hill Decision Desk HQ.

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