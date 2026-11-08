Wybrany senator z Teksasu James Talarico pojawił się w skeczu amerykańskiego programu Saturday Night Live po zwycięstwie w wyborach w USA. Jak informuje The Hill, polityk wziął udział w otwierającym numerze odcinka poświęconego wyborom uzupełniającym.

Skecz o wyborach

W numerze zatytułowanym Post-Midterm Cold Open aktorzy Sarah Sherman i Kenan Thompson zagrali odpowiednio lidera mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeema Jeffriesa oraz senatora Chucka Schumera. Ich postacie świętowały zwycięstwo Partii Demokratycznej, która według fabuły skeczu zdobyła kontrolę nad obiema izbami Kongresu.

Dołączyła do nich postać prezydenta Donalda Trumpa, w którą wcielił się James Austin Johnson. Podczas monologu wspomniał on o przezwisku Talafreako, którym Trump nazywał Talarico. Sam polityk wyszedł na scenę i przedstawił się jako osoba, która codziennie wysyłała wiadomości z prośbą o darowiznę w wysokości 5 dolarów.

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Wypowiedzi o współpracy

W skeczu Talarico powiedział, że współpraca z prezydentem mogłaby poprawić życie zwykłych Amerykanów, po czym zażartował z pragnienia widzów dotyczącego zmian w otwierających numerach programu. W odcinku pokazano także parodiujące występy wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza obrony Pete'a Hegsetha.

The Hill zaznacza, że podczas kampanii Talarico mówił o gotowości do współpracy z Trumpem i ruchem MAGA w sprawie rozszerzenia dostępu do opieki zdrowotnej, budowy nowych mieszkań oraz ograniczenia procedur biurokratycznych. W wywiadzie dla The Diary of a CEO wyraził nadzieję, że wybory uzupełniające staną się sygnałem dla prezydenta i jego administracji, aby zmienili kurs.

Według partnera The Hill, Decision Desk HQ, w niedzielę Talarico wyprzedzał Kena Paxtona o około 12 punktów procentowych po zliczeniu ponad 95% głosów.

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