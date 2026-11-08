当选参议员塔拉里科亮相《周六夜现场》——《国会山报》

得克萨斯州当选参议员詹姆斯·塔拉里科在赢得美国选举后，出现在美国节目《周六夜现场》的一个小品中。据《国会山报》报道，这名政治人物参加了一期 посвящ于中期选举节目的开场环节。

关于选举的小品

在名为《Post-Midterm Cold Open》的环节中，演员莎拉·谢尔曼和基南·汤普森分别饰演众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯和参议员查克·舒默。两人饰演的角色庆祝民主党获胜；按照小品的剧情，该党取得了对国会两院的控制权。

由詹姆斯·奥斯汀·约翰逊饰演的唐纳德·特朗普总统角色随后加入。其在独白中提到“Talafreako”这一绰号，特朗普曾用它称呼塔拉里科。塔拉里科本人走上舞台，称自己就是每天发送信息请求捐赠5美元的人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于合作的表态

塔拉里科在小品中表示，与总统合作可能改善普通美国人的生活，随后他拿观众希望节目开场环节发生变化一事开玩笑。该期节目还出现了对副总统J.D.万斯和国防部长皮特·赫格塞思的模仿表演。

《国会山报》指出，在竞选期间，塔拉里科曾表示，愿意与特朗普及MAGA运动合作，扩大医疗服务的可及性、建设新住房并减少官僚程序。他在接受《The Diary of a CEO》采访时表示，希望中期选举能成为促使总统及其政府改变路线的信号。

根据《国会山报》合作伙伴Decision Desk HQ的数据，截至周日，在超过95%的选票完成计票后，塔拉里科领先肯·帕克斯顿约12个百分点。

关注我们在