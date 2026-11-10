Трамп заявил о проверке ФБР отношений главы Nvidia — CBC World

В США президент Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований проверяет обстоятельства отношений генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга с женщиной, которую подозревают в связях с китайским правительством. В то же время Трамп сказал, что не считает, будто главе компании есть о чем беспокоиться, сообщает CBC World.

По словам Трампа, в тот день он разговаривал с Хуангом и поинтересовался его самочувствием. Президент США также передал, что глава Nvidia заявил, будто не знал о возможной шпионской деятельности этой женщины.

Проверка Nvidia

8 ноября Nvidia сообщила о начале независимого расследования сообщений, согласно которым Хуанг мог быть целью операции иностранной разведки. В открытом письме Хуанг признал интимные отношения с руководительницей одной из компаний, извинился перед женой и Nvidia и заявил о готовности полностью сотрудничать со следствием. Имя женщины он не назвал.

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The New York Times ранее писала, что Хуанг состоял в близких отношениях с гражданкой Китая Элис Хуанг, которая ранее была руководительницей сингапурской компании Megaspeed International. По данным издания, разведка США пришла к выводу, что она собирала информацию для Пекина. Китай отрицал причастность к попыткам вовлечь Хуанга в шпионскую деятельность и назвал обвинения безосновательной кампанией против Пекина.

Реакция политиков и рынка

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Конгрессу нужно больше информации о ситуации в Nvidia. По его словам, этот вопрос кратко поднимался на закрытом брифинге для руководства Конгресса с участием директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и директора национальной разведки Джея Клейтона.

С прошлой среды акции Nvidia потеряли примерно 11% стоимости. Компания является одним из ведущих производителей чипов для систем искусственного интеллекта, а продажа ее передовых чипов в Китай ранее ограничивалась американскими регуляторами.

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