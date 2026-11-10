Trump o kontroli FBI dotyczącej relacji szefa Nvidii — CBC World

W USA prezydent Donald Trump oświadczył, że Federalne Biuro Śledcze bada okoliczności relacji dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga z kobietą podejrzewaną o powiązania z chińskim rządem. Jednocześnie Trump powiedział, że nie uważa, by szef firmy miał się czym martwić, informuje CBC World.

Według Trumpa rozmawiał on tego dnia z Huangiem i zapytał go o samopoczucie. Prezydent USA przekazał również, że szef Nvidii twierdził, iż nie wiedział o możliwej działalności szpiegowskiej tej kobiety.

Kontrola Nvidii

8 listopada Nvidia poinformowała o rozpoczęciu niezależnego dochodzenia w sprawie doniesień, według których Huang mógł być celem operacji zagranicznego wywiadu. W otwartym liście Huang przyznał, że łączyła go intymna relacja z szefową jednej z firm, przeprosił żonę i Nvidię oraz oświadczył, że jest gotowy w pełni współpracować w dochodzeniu. Nie podał nazwiska kobiety.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

The New York Times wcześniej pisał, że Huang pozostawał w bliskiej relacji z obywatelką Chin Alice Huang, która wcześniej była szefową singapurskiej firmy Megaspeed International. Według gazety amerykański wywiad doszedł do wniosku, że zbierała ona informacje dla Pekinu. Chiny zaprzeczyły udziałowi w próbach wciągnięcia Huanga w działalność szpiegowską i nazwały oskarżenia bezpodstawną kampanią przeciwko Pekinowi.

Reakcja polityków i rynku

Lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries oświadczył, że Kongres potrzebuje więcej informacji o sytuacji w Nvidii. Według niego kwestia ta została krótko poruszona podczas zamkniętego briefingu dla kierownictwa Kongresu z udziałem dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a i dyrektora wywiadu narodowego Jaya Claytona.

Od ubiegłej środy akcje Nvidii straciły około 11% wartości. Firma jest jednym z wiodących producentów chipów do systemów sztucznej inteligencji, a sprzedaż jej zaawansowanych chipów do Chin była wcześniej ograniczana przez amerykańskich regulatorów.

Czytaj nas na