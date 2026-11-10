Трамп заявив про перевірку ФБР стосунків глави Nvidia — CBC World

У США президент Дональд Трамп заявив, що Федеральне бюро розслідувань перевіряє обставини стосунків генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга з жінкою, яку підозрюють у зв’язках із китайським урядом. Водночас Трамп сказав, що не вважає, ніби керівникові компанії є про що хвилюватися, повідомляє CBC World.

За словами Трампа, він того дня розмовляв із Хуангом і поцікавився його самопочуттям. Президент США також передав, що глава Nvidia заявив, нібито не знав про можливу шпигунську діяльність цієї жінки.

Перевірка Nvidia

Nvidia 8 листопада повідомила про початок незалежного розслідування повідомлень, згідно з якими Хуанг міг бути ціллю операції іноземної розвідки. У відкритому листі Хуанг визнав інтимні стосунки з керівницею однієї з компаній, перепросив перед дружиною та Nvidia й заявив про готовність повністю співпрацювати з розслідуванням. Імені жінки він не назвав.

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The New York Times раніше писала, що Хуанг мав близькі стосунки з громадянкою Китаю Еліс Хуанг, яка раніше була керівницею сінгапурської компанії Megaspeed International. За даними видання, розвідка США дійшла висновку, що вона збирала інформацію для Пекіна. Китай заперечив причетність до спроб втягнути Хуанга у шпигунську діяльність і назвав звинувачення безпідставною кампанією проти Пекіна.

Реакція політиків і ринку

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив, що Конгресу потрібно більше інформації про ситуацію в Nvidia. За його словами, це питання коротко порушували на закритому брифінгу для керівництва Конгресу за участю директора ЦРУ Джона Реткліффа та директора національної розвідки Джея Клейтона.

Від минулої середи акції Nvidia втратили приблизно 11% вартості. Компанія є одним із провідних виробників чипів для систем штучного інтелекту, а продаж її передових чипів Китаю раніше обмежували американські регулятори.

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