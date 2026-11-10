特朗普称FBI正在调查英伟达掌门人的关系——CBC World

在美国，总统唐纳德·特朗普表示，联邦调查局正在调查英伟达首席执行官黄仁勋与一名涉嫌与中国政府有联系的女子之间关系的相关情况。与此同时，特朗普说，他不认为这名公司负责人有什么需要担心的，CBC World报道。

特朗普称，他当天与黄仁勋交谈，并询问了他的情况。这位美国总统还表示，英伟达负责人称，他不知道该女子可能从事间谍活动。

对英伟达的调查

11月8日，英伟达宣布启动独立调查，调查有关黄仁勋可能成为外国情报行动目标的报道。黄仁勋在一封公开信中承认与其中一家公司的一名女负责人存在亲密关系，向其妻子和英伟达道歉，并表示愿意全面配合调查。他没有透露该女子的姓名。

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《纽约时报》此前报道，黄仁勋与中国公民艾丽斯·黄关系密切，后者此前曾担任新加坡公司Megaspeed International的负责人。该报称，美国情报部门得出结论认为，她曾为北京收集信息。中国否认参与试图将黄仁勋卷入间谍活动的行为，并称这些指控是针对北京的毫无根据的行动。

政界和市场的反应

众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，国会需要获得更多关于英伟达情况的信息。他说，这一问题曾在有中央情报局局长约翰·拉特克利夫和国家情报总监杰伊·克莱顿参加的国会领导层闭门简报会上被简要提及。

自上周三以来，英伟达股价已下跌约11%。该公司是人工智能系统芯片的主要制造商之一，美国监管机构此前曾限制向中国销售其先进芯片。

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