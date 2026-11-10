Kratos оценила дроны Valkyrie в $6–8 млн — The War Zone

Компания Kratos сообщила, что ее беспилотники Valkyrie стоят примерно от $6 млн до $8 млн за единицу — в зависимости от конфигурации. В эту сумму не входят отдельные миссионные системы, поэтому полностью оснащенная версия будет стоить дороже, сообщает The War Zone.

Новую оценку во время квартального звонка с инвесторами озвучил президент и генеральный директор Kratos Эрик ДеМарко. В 2023 году он оценивал Valkyrie примерно в $6,5 млн, а в 2024-м называл диапазон $4–6 млн для версий с ракетным ускорителем при взлете. Показатель в $4 млн тогда связывали с производством партии из 100 аппаратов.

Версии для ВВС и Корпуса морской пехоты

ВВС США эксплуатируют небольшое количество XQ-58A Valkyrie для исследовательских, испытательных и оценочных работ с момента первого полета аппарата в 2019 году. Корпус морской пехоты США, который также проводил эксперименты с XQ-58A, закупает полностью оснащенную миссионными системами версию для оперативного применения. Ее иногда обозначают как MQ-58B.

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Известны две основные конфигурации Valkyrie. Версии RATO не имеют шасси, взлетают с помощью ракетного ускорителя и после вылета приземляются на парашюте. Варианты CTOL оснащены шасси и могут взлетать и садиться на обычных взлетно-посадочных полосах. Для запуска RATO-версий с полосы Kratos также разработала специальную тележку.

Сравнение с другими CCA

Даже максимальная заявленная цена Valkyrie в $8 млн ниже целевого среднего показателя в $20 млн, который ВВС США называли для беспилотников первой фазы программы Collaborative Combat Aircraft после выхода на полномасштабное производство. По данным издания, ранее для таких разработок обсуждался диапазон $20–30 млн, хотя окончательная цена аппаратов FQ-42A Vengeance и FQ-44A Fury не раскрыта.

Kratos заявляла о цели выйти на ежегодное производство 40 планеров Valkyrie к 2028 году. У компании также есть как минимум два контракта с неназванными заказчиками; один из них находится за пределами США и получил беспилотники в третьем квартале 2025 года. Отдельно Kratos вместе с Airbus претендует на контракт на поставку Люфтваффе варианта U740, который совершил первый полет на неназванной испытательной площадке в Северной Европе.

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