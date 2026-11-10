Firma Kratos poinformowała, że jej bezzałogowce Valkyrie kosztują około 6–8 mln dolarów za sztukę, w zależności od konfiguracji. Kwota ta nie obejmuje odrębnych systemów misyjnych, dlatego w pełni wyposażona wersja będzie kosztować więcej, informuje The War Zone.

Nową wycenę podczas kwartalnej rozmowy z inwestorami przedstawił prezes i dyrektor generalny Kratos, Eric DeMarco. W 2023 roku wyceniał on Valkyrie na około 6,5 mln dolarów, a w 2024 roku wskazywał przedział 4–6 mln dolarów dla wersji z rakietowym wspomaganiem startu. Kwotę 4 mln dolarów wiązano wówczas z produkcją partii 100 aparatów.

Wersje dla Sił Powietrznych i Korpusu Piechoty Morskiej

Siły Powietrzne USA eksploatują niewielką liczbę XQ-58A Valkyrie do prac badawczych, testowych i ewaluacyjnych od czasu pierwszego lotu aparatu w 2019 roku. Korpus Piechoty Morskiej USA, który również prowadził eksperymenty z XQ-58A, kupuje w pełni wyposażoną w systemy misyjne wersję do zastosowań operacyjnych. Jest ona czasami oznaczana jako MQ-58B.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Znane są dwie główne konfiguracje Valkyrie. Wersje RATO nie mają podwozia, startują z pomocą rakietowego przyspieszacza, a po locie lądują na spadochronie. Warianty CTOL są wyposażone w podwozie i mogą startować oraz lądować na zwykłych pasach startowych. Kratos opracował także specjalny wózek do uruchamiania wersji RATO z pasa startowego.

Porównanie z innymi CCA

Nawet maksymalna deklarowana cena Valkyrie, wynosząca 8 mln dolarów, jest niższa od docelowej średniej 20 mln dolarów, którą Siły Powietrzne USA wskazywały dla bezzałogowców pierwszej fazy programu Collaborative Combat Aircraft po osiągnięciu produkcji na pełną skalę. Według publikacji wcześniej omawiano przedział 20–30 mln dolarów dla takich konstrukcji, choć ostatecznej ceny aparatów FQ-42A Vengeance i FQ-44A Fury nie ujawniono.

Kratos deklarował cel osiągnięcia rocznej produkcji 40 płatowców Valkyrie do 2028 roku. Firma ma także co najmniej dwa kontrakty z nienazwanymi klientami; jeden z nich znajduje się poza USA i otrzymał bezzałogowce w trzecim kwartale 2025 roku. Osobno Kratos wraz z Airbusem ubiega się o kontrakt na dostawę Luftwaffe wariantu U740, który odbył pierwszy lot na nienazwanym poligonie testowym w Europie Północnej.

Czytaj nas na