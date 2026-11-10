Kratos оцінила дрони Valkyrie у 6–8 млн доларів — The War Zone

Компанія Kratos повідомила, що її безпілотники Valkyrie коштують приблизно від 6 до 8 млн доларів за одиницю — залежно від конфігурації. У цю суму не входять окремі місійні системи, тому повністю оснащена версія коштуватиме дорожче, повідомляє The War Zone.

Нову оцінку під час квартального дзвінка з інвесторами озвучив президент і генеральний директор Kratos Ерік Демарко. У 2023 році він оцінював Valkyrie приблизно у 6,5 млн доларів, а в 2024-му називав діапазон 4–6 млн доларів для версій із ракетним прискорювачем під час зльоту. Показник у 4 млн доларів тоді пов'язували з виробництвом партії зі 100 апаратів.

Версії для ВПС і морської піхоти

ВПС США експлуатують невелику кількість XQ-58A Valkyrie для дослідницьких, випробувальних та оціночних робіт із часу першого польоту апарата у 2019 році. Корпус морської піхоти США, який також проводив експерименти з XQ-58A, закуповує повністю оснащену місійними системами версію для оперативного застосування. Її іноді позначають як MQ-58B.

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Відомі дві основні конфігурації Valkyrie. Версії RATO не мають шасі, злітають за допомогою ракетного прискорювача та після вильоту приземляються на парашуті. Варіанти CTOL оснащені шасі й можуть злітати та сідати на звичайних злітно-посадкових смугах. Для запуску RATO-версій зі смуги Kratos також розробила спеціальний візок.

Порівняння з іншими CCA

Навіть максимальна заявлена ціна Valkyrie у 8 млн доларів нижча за цільовий середній показник у 20 млн доларів, який ВПС США називали для безпілотників першої фази програми Collaborative Combat Aircraft після виходу на повномасштабне виробництво. За даними видання, раніше обговорювали діапазон 20–30 млн доларів для таких розробок, хоча остаточну ціну апаратів FQ-42A Vengeance і FQ-44A Fury не оприлюднили.

Kratos заявляла про ціль вийти на річне виробництво 40 планерів Valkyrie до 2028 року. Компанія також має щонайменше два контракти з неназваними замовниками; один із них перебуває за межами США та отримав безпілотники у третьому кварталі 2025 року. Окремо Kratos разом з Airbus претендує на контракт для постачання Люфтваффе варіанта U740, який здійснив перший політ на неназваному випробувальному майданчику в Північній Європі.

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