Kratos表示，其Valkyrie无人机单价约为600万至800万美元，具体取决于配置。该金额不包括单独的任务系统，因此全套装备版本的价格会更高，The War Zone报道。

Kratos总裁兼首席执行官埃里克·德马科在季度投资者电话会议上公布了这一新估价。2023年，他曾将Valkyrie估价为约650万美元；2024年，他则表示，配备火箭助推起飞装置的版本价格区间为400万至600万美元。当时，400万美元这一数字与生产100架飞机的一批订单有关。

供空军和海军陆战队使用的版本

自该飞行器于2019年首次飞行以来，美国空军一直使用少量XQ-58A Valkyrie开展研究、测试和评估工作。美国海军陆战队也曾使用XQ-58A进行试验，目前正在采购配备完整任务系统、用于作战运用的版本。该版本有时被称为MQ-58B。

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目前已知Valkyrie有两种主要配置。RATO版本没有起落架，借助火箭助推器起飞，并在任务飞行后通过降落伞着陆。CTOL型号配备起落架，可在常规跑道上起飞和降落。Kratos还为从跑道发射RATO版本开发了一种专用发射车。

与其他CCA的比较

即使Valkyrie公布的最高价格为800万美元，也低于美国空军为Collaborative Combat Aircraft计划第一阶段无人机在实现全速生产后提出的2000万美元目标平均价格。据该媒体报道，此前曾讨论过此类项目的价格区间为2000万至3000万美元，但FQ-42A Vengeance和FQ-44A Fury飞行器的最终价格尚未公布。

Kratos曾表示，目标是在2028年前实现每年生产40架Valkyrie机体。该公司还至少拥有两份与未具名客户签订的合同；其中一份合同的客户位于美国境外，并在2025年第三季度接收了无人机。此外，Kratos正与空中客车公司共同竞标一份向德国空军供应U740型号的合同；该型号已在北欧一处未具名测试场地完成首次飞行。

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