Google DeepMind推出了Gemini Robotics 2.5，这是其面向机器人的人工智能平台新版本。正如Ars Technica报道的那样，该系统旨在更准确、更快速、更安全地完成现实中的物理任务，包括在工业生产环境中。

该平台结合了Gemini Embodied Reasoning模型和Gemini Robotics组件：前者分析指令及摄像头视频以规划行动，后者生成机器人运动指令。DeepMind表示，Gemini Robotics 2.5在需要高精度和手部灵活性的任务中表现更好。

在梅赛德斯-奔驰工厂测试

在评估期间，该模型接受了200多项任务测试，其中包括用夹子夹取食物和使用移液管。该公司还展示了Apptronik的Apollo 2人形机器人如何用五指手系蝴蝶结。操控包括丝带在内的可变形物体，是机器人技术中的困难任务之一。

据Google称，在实验室测试中，Gemini Robotics 2.5的成功率比上一版本高30–100%，完成任务的速度快20–30%。配备该系统的Apollo 2机器人在梅赛德斯-奔驰位于欧洲的几家工厂装配汽车零部件，成功率达到96%。

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DeepMind主管卡尼什卡·拉奥指出，要弥补剩余4%的差距、实现近乎无误地完成重复性工作将十分困难。DeepMind机器人业务负责人卡罗琳娜·帕拉达强调，开发人员必须在特定场景下的最高精度与机器人执行广泛任务的能力之间作出选择。

检测机器人安全性

为训练该系统，DeepMind使用了Gemini 4 Argon，后者基于真实摄像头的数据创建了数千个模拟。这些数字模型有助于更快地泛化新任务和工作条件。与此同时，Gemini Robotics 2.5运行在云服务器上，因此在处理指令时会产生延迟。

DeepMind还发布了开放数据集ASIMOV-Jailbreak，其中包含1500条提示词，用于测试是否能够诱导机器人实施危险行为。该公司表示，在系统中使用Argon后，针对这类尝试的安全率达到98.8%，而Gemini Robotics ER 2在Google基准测试中获得73.5%。Gemini Robotics 2.5暂未向公众开放，但已提供给Google的合作伙伴，其中包括Agile Robots、Apptronik和Boston Dynamics。

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