Google DeepMind представила Gemini Robotics 2.5 — новую версию платформы искусственного интеллекта для роботов. Как сообщает Ars Technica, система должна выполнять реальные физические задачи точнее, быстрее и безопаснее, в том числе в условиях промышленного производства.

Платформа объединяет модель Gemini Embodied Reasoning, которая анализирует инструкции и видео с камер для планирования действий, и компонент Gemini Robotics, генерирующий команды для движений робота. DeepMind заявляет, что Gemini Robotics 2.5 лучше справляется с задачами, требующими высокой точности и ловкости рук.

Тесты на заводах Mercedes-Benz

Во время оценки модель протестировали более чем в 200 задачах, среди которых подача еды щипцами и работа с пипеткой. Компания также продемонстрировала, как гуманоидный робот Apollo 2 от Apptronik с пятипалыми руками завязывает бант. Манипуляции с деформируемыми предметами, в частности лентами, относятся к сложным задачам для робототехники.

По данным Google, в лабораторных тестах Gemini Robotics 2.5 демонстрировала на 30–100% более высокий показатель успешности, чем предыдущая версия, и выполняла задачи на 20–30% быстрее. Роботы Apollo 2, оснащенные этой системой, комплектовали автомобильные компоненты на нескольких европейских заводах Mercedes-Benz с показателем успешности 96%.

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Директор DeepMind Канишка Рао отметил, что преодолеть оставшиеся 4% до почти безошибочного выполнения повторяющейся работы будет сложно. Руководитель направления робототехники DeepMind Каролина Парада подчеркнула, что разработчикам приходится выбирать между максимальной точностью в отдельных сценариях и способностью роботов выполнять широкий спектр задач.

Проверка безопасности роботов

Для обучения системы DeepMind использовала Gemini 4 Argon, который создавал тысячи симуляций на основе данных с реальных камер. Эти цифровые модели помогли быстрее обобщать новые задачи и условия работы. В то же время Gemini Robotics 2.5 работает на облачных серверах, поэтому ее использование связано с задержкой при обработке команд.

DeepMind также опубликовала открытый набор данных ASIMOV-Jailbreak с 1500 запросами, предназначенными для проверки того, можно ли побудить робота к опасному действию. По заявлению компании, использование Argon в системе обеспечило показатель безопасности от таких попыток на уровне 98,8%, тогда как Gemini Robotics ER 2 получил 73,5% в бенчмарке Google. Gemini Robotics 2.5 пока недоступна широкой публике, но ее уже передали партнерам Google, среди которых Agile Robots, Apptronik и Boston Dynamics.

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