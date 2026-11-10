Meta已为Apple Watch和搭载Wear OS平台的智能手表推出AI智能体Muse。设备所有者可通过语音通话、短信或语音输入，直接从手表与该助手互动，TechCrunch报道。

扩展至Apple设备

Muse登陆智能手表的一个月前，Meta曾为iPad推出该智能体的独立应用程序。9月，Muse登陆App Store。向Apple设备的扩展表明，该公司有意让这一产品成为其自身面向消费者的人工智能服务生态系统的重要组成部分。

Muse属于争夺用户注意力的一类AI智能体。该服务允许连接账户，以管理电子邮件、会议和账单。该智能体还可以执行预订场所、订购食品杂货、设定目标和购物等任务。

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智能体的新功能

用户可以更改Muse的头像，使其呈现为人、动物或其他角色。Meta最近还推出了Spaces——与该智能体进行的独立主题对话。该公司将其描述为针对具体任务创建的专用迷你应用程序。它们显示在Muse界面的侧边栏中，帮助智能体围绕用户设定的目标开展工作。

上周，Meta向美国用户开放了与Muse头像进行视频交流的功能。该公司表示，该头像将根据对话的语气和语境使用细微的表情和手势。同时，Muse看不见交谈对象，但可以听到对方并实时回应。该应用在App Store上线后的前40天内，在美国的下载量超过1000万次。

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