Meta запустила ШІ-агента Muse для Apple Watch і Wear OS — TechCrunch

Meta запустила ШІ-агента Muse для Apple Watch і смартгодинників на платформі Wear OS. Власники пристроїв можуть взаємодіяти з асистентом безпосередньо з годинника через голосові виклики, текстові повідомлення або диктування, повідомляє TechCrunch.

Розширення на пристрої Apple

Вихід Muse на смартгодинники відбувся через місяць після того, як Meta представила окремий застосунок агента для iPad. У вересні Muse з’явився в App Store. Розширення на пристрої Apple свідчить про намір компанії зробити цей продукт важливою частиною власної екосистеми споживчих сервісів зі штучним інтелектом.

Muse належить до групи ШІ-агентів, які змагаються за увагу користувачів. Сервіс дає змогу під’єднувати облікові записи для керування електронною поштою, зустрічами та рахунками. Також агент може виконувати завдання на кшталт бронювання закладів, замовлення продуктів, встановлення цілей і здійснення покупок.

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Нові функції агента

Користувачі можуть змінювати аватар Muse, надаючи йому вигляду людини, тварини або іншого персонажа. Нещодавно Meta також представила Spaces — окремі тематичні розмови з агентом, які компанія описує як спеціальні мініпрограми, що створюються під конкретне завдання. Вони відображаються на бічній панелі інтерфейсу Muse та допомагають агенту працювати над визначеною користувачем метою.

Минулого тижня Meta відкрила для користувачів у США можливість відеоспілкування з аватаром Muse. Компанія заявила, що аватар застосовуватиме тонкі вирази та жести відповідно до тону й контексту розмови. Водночас Muse не бачить співрозмовника, але може чути його та відповідати в режимі реального часу. За перші 40 днів після запуску в App Store застосунок перевищив позначку у 10 млн завантажень у США.

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