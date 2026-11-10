Meta запустила ИИ-агента Muse для Apple Watch и смарт-часов на платформе Wear OS. Владельцы устройств могут взаимодействовать с ассистентом непосредственно с часов через голосовые вызовы, текстовые сообщения или диктовку, сообщает TechCrunch.

Расширение на устройства Apple

Выход Muse на смарт-часы состоялся через месяц после того, как Meta представила отдельное приложение агента для iPad. В сентябре Muse появился в App Store. Расширение на устройства Apple свидетельствует о намерении компании сделать этот продукт важной частью собственной экосистемы потребительских сервисов искусственного интеллекта.

Muse относится к группе ИИ-агентов, которые конкурируют за внимание пользователей. Сервис позволяет подключать учетные записи для управления электронной почтой, встречами и счетами. Агент также может выполнять такие задачи, как бронирование заведений, заказ продуктов, постановка целей и совершение покупок.

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Новые функции агента

Пользователи могут изменять аватар Muse, придавая ему вид человека, животного или другого персонажа. Недавно Meta также представила Spaces — отдельные тематические разговоры с агентом, которые компания описывает как специальные мини-приложения, создаваемые под конкретную задачу. Они отображаются на боковой панели интерфейса Muse и помогают агенту работать над целью, определенной пользователем.

На прошлой неделе Meta открыла для пользователей в США возможность видеосвязи с аватаром Muse. Компания заявила, что аватар будет использовать тонкие выражения и жесты в соответствии с тоном и контекстом разговора. При этом Muse не видит собеседника, но может слышать его и отвечать в режиме реального времени. За первые 40 дней после запуска в App Store приложение превысило отметку в 10 млн загрузок в США.

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