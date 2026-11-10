Meta uruchomiła agenta AI Muse dla Apple Watch i smartwatchy działających na platformie Wear OS. Właściciele urządzeń mogą kontaktować się z asystentem bezpośrednio z zegarka za pomocą połączeń głosowych, wiadomości tekstowych lub dyktowania, informuje TechCrunch.

Rozszerzenie na urządzenia Apple

Debiut Muse na smartwatchach nastąpił miesiąc po tym, jak Meta zaprezentowała osobną aplikację agenta na iPada. We wrześniu Muse pojawił się w App Store. Rozszerzenie na urządzenia Apple wskazuje na zamiar firmy, by uczynić ten produkt ważną częścią własnego ekosystemu konsumenckich usług opartych na sztucznej inteligencji.

Muse należy do grupy agentów AI, którzy rywalizują o uwagę użytkowników. Usługa pozwala podłączać konta w celu zarządzania pocztą elektroniczną, spotkaniami i rachunkami. Agent może również wykonywać zadania, takie jak rezerwowanie miejsc, zamawianie produktów spożywczych, wyznaczanie celów i dokonywanie zakupów.

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Nowe funkcje agenta

Użytkownicy mogą zmieniać awatar Muse, nadając mu wygląd człowieka, zwierzęcia lub innej postaci. Meta niedawno zaprezentowała również Spaces — odrębne tematyczne rozmowy z agentem, które firma opisuje jako specjalne miniprogramy tworzone pod konkretne zadanie. Są one wyświetlane na pasku bocznym interfejsu Muse i pomagają agentowi pracować nad celem określonym przez użytkownika.

W ubiegłym tygodniu Meta udostępniła użytkownikom w USA możliwość komunikacji wideo z awatarem Muse. Firma oświadczyła, że awatar będzie używać subtelnych wyrazów i gestów zgodnie z tonem i kontekstem rozmowy. Jednocześnie Muse nie widzi rozmówcy, ale może go słyszeć i odpowiadać w czasie rzeczywistym. W ciągu pierwszych 40 dni po premierze w App Store aplikacja przekroczyła 10 mln pobrań w USA.

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