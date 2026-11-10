Vodafone在上半年期间在英国及其他欧洲国家的部门削减了3000个岗位。此次裁员是其降低成本以推动增长战略的一部分，《独立报》报道。

削减成本

该公司表示，同时将其欧洲业务的成本削减了2亿欧元。其中，2025年与Three UK达成合并协议后，在英国节省了5000万欧元，并由此成立了VodafoneThree。

Vodafone未说明其在英国具体削减了多少个岗位。裁员还影响了共享服务业务，这些业务通过位于印度和东欧的支持中心履行行政职能。

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德国计划与财务表现

周一，Vodafone还宣布计划在德国再裁减2300个工作岗位，以改善其在该国的业绩。这是到2030年将欧洲业务和共享业务的年度成本削减超过20亿欧元这一更广泛计划的一部分。

在节省成本的背景下，该公司再次上调了年度基础利润预测：目前预计为132亿至134亿欧元，这意味着有机增长约为6%至8%。与此同时，截至9月30日的六个月内，Vodafone录得3.73亿欧元的法定税前亏损，而一年前同期为21亿欧元利润。该结果尤其受到德国资产价值减记48.5亿欧元及其他减值的影响。

集团首席执行官玛格丽塔·德拉瓦莱表示，公司继续在结构上简化德国业务，并致力于提高客户满意度。从她于2023年上任至9月底，Vodafone已削减1.1万个岗位，并将年度成本降低了7亿欧元。

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