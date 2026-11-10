Vodafone zlikwidował 3 tys. stanowisk w swoich oddziałach w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy w pierwszej połowie roku. Redukcje są częścią strategii obniżania kosztów w celu pobudzenia wzrostu, poinformował The Independent.

Redukcja kosztów

Firma oświadczyła, że jednocześnie obniżyła koszty europejskiego biznesu o 200 mln euro. Z tej kwoty 50 mln euro zaoszczędzono w Wielkiej Brytanii po zawarciu w 2025 roku umowy o fuzji z Three UK, w wyniku której powstało VodafoneThree.

Vodafone nie sprecyzował, ile dokładnie stanowisk zlikwidował w Wielkiej Brytanii. Redukcje objęły również działalność usług wspólnych, które wykonują funkcje administracyjne za pośrednictwem centrów wsparcia w Indiach i Europie Wschodniej.

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Plany w Niemczech i wyniki finansowe

W poniedziałek Vodafone ogłosił również zamiar likwidacji kolejnych 2 300 miejsc pracy w Niemczech, aby poprawić wyniki działalności w tym kraju. Jest to część szerszego planu obniżenia rocznych kosztów europejskich i wspólnych operacji o ponad 2 mld euro do 2030 roku.

W związku z oszczędnościami firma ponownie podwyższyła prognozę rocznego bazowego zysku: obecnie oczekuje od 13,2 mld do 13,4 mld euro, co zakłada wzrost organiczny na poziomie około 6–8%. Jednocześnie w ciągu sześciu miesięcy do 30 września Vodafone odnotował statutową stratę przed opodatkowaniem w wysokości 373 mln euro, wobec zysku 2,1 mld euro rok wcześniej. Na wynik wpłynął między innymi odpis wartości aktywów w Niemczech w wysokości 4,85 mld euro oraz inne utraty wartości.

Dyrektor generalna grupy Margherita Della Valle oświadczyła, że firma nadal strukturalnie upraszcza działalność w Niemczech i pracuje nad zwiększeniem zadowolenia klientów. Od początku jej kadencji w 2023 roku do końca września Vodafone zlikwidował 11 tys. stanowisk i obniżył roczne koszty o 700 mln euro.

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