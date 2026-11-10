Chińska telewizja państwowa CCTV opublikowała nowe nagrania słabo wykrywalnego drona uderzeniowego GJ-11, znanego również jako Xuanlong („Tajemniczy Smok”), i oświadczyła, że wykonał on pierwszą misję uderzeniową z użyciem amunicji oraz trafił w cel. Informuje o tym The War Zone.

Według CCTV w operacji uczestniczyły dwie operatorki dronów z pierwszej grupy kobiet przeszkolonych przez Siły Powietrzne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Jedna z nich, Shi Xiaoran, powiedziała, że zachmurzenie początkowo zasłoniło cel. Po wykonaniu kolejnego okrążenia wykryła go, zrzuciła amunicję i, według nadawcy, trafiła.

The War Zone zauważa, że sformułowanie o pierwszej takiej misji rodzi pytania, ponieważ GJ-11 od lat wykonuje loty testowe, w tym z wysuniętych miejsc bazowania. Redakcja przypuszcza, że może chodzić o nowy sposób użycia uzbrojenia lub czujnika, jednak dokładne znaczenie oświadczenia nie zostało ujawnione.

Wewnętrzne komory i czujnik

Na nowych nagraniach szczegółowo pokazano dolną część aparatu z dwiema oddzielnymi wewnętrznymi komorami uzbrojenia. Ich drzwiczki mają ząbkowane krawędzie, typowe dla statków powietrznych o obniżonej wykrywalności. CCTV poinformowała, że komory mogą przenosić różne rodzaje amunicji powietrze–ziemia.

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Pod przednią częścią GJ-11 widoczna jest oszklona trapezowa osłona. Według oceny The War Zone przypomina ona czujnik elektrooptyczny i podczerwieni, lecz jej dokładnej konfiguracji ani możliwości nie ujawniono. Na nagraniach startu widać także, jak dron chowa podwozie z dwukołowym podwoziem przednim.

Współdziałanie z myśliwcami

CCTV wymieniła wśród zadań GJ-11 uderzenia na cele naziemne oraz tłumienie systemów obrony przeciwlotniczej. W materiale pokazano również planowanie misji, w których dron działa obok wielozadaniowych myśliwców J-16, a w innym epizodzie — obok myśliwców stealth J-20.

Nowe nagrania pokazują sterowanie dronem przez operatora z naziemnego stanowiska kontroli. Jednocześnie poziom autonomii GJ-11, sposób wymiany danych z samolotami załogowymi oraz jego zestaw uzbrojenia nie zostały publicznie ujawnione. Aparat zaprezentowano podczas parady wojskowej w Pekinie w październiku 2019 roku.

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