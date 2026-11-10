中国称GJ-11无人机完成首次打击任务——The War Zone

中国国家电视台央视发布了低可探测性攻击无人机GJ-11的新画面。该机也被称为Xuanlong（“神秘巨龙”）。央视称，它完成了首次使用弹药的打击任务，并命中了目标。The War Zone对此进行了报道。

据央视介绍，此次行动有两名无人机女操作员参与，她们来自中国人民解放军空军培训的首批女性人员。其中一人石晓然表示，云层起初遮挡了目标。在又飞行一圈后，她发现了目标，投下弹药，并且据该电视台称命中了目标。

The War Zone指出，关于首次此类任务的表述引发疑问，因为GJ-11多年来一直进行测试飞行，包括从前沿场地起飞。该媒体推测，这可能涉及一种新的武器或传感器使用方式，但该声明的确切含义尚未披露。

内部舱室和传感器

新画面详细展示了该飞行器的底部，其中有两个独立的内部武器舱。舱门带有锯齿状边缘，这是低可探测性飞行器的典型特征。央视称，这些舱室可携带不同的空对地弹药。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在GJ-11机头下方可以看到一个带玻璃的梯形整流罩。The War Zone评估认为，它类似于光电和红外传感器，但其确切配置和能力尚未披露。起飞画面还显示，这架无人机收起了配备双轮前起落架的起落架。

与战斗机协同

央视称，GJ-11的任务包括打击地面目标和压制防空系统。视频还展示了任务规划，其中无人机与J-16多用途战斗机并肩行动；在另一段画面中，则与J-20隐身战斗机协同。

新画面显示，操作员从地面控制站操控这架无人机。同时，GJ-11的自主程度、与有人驾驶飞机交换数据的方式及其武器配置尚未公开披露。该机于2019年10月在北京举行的阅兵式上亮相。

关注我们在