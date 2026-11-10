Китай заявил о первой ударной миссии беспилотника GJ-11 — The War Zone

Китайское государственное телевидение CCTV опубликовало новые кадры малозаметного ударного беспилотника GJ-11, также известного как Xuanlong («Таинственный дракон»), и заявило, что он выполнил первую ударную миссию с применением боеприпаса и поразил цель. Об этом сообщает The War Zone.

По версии CCTV, в операции участвовали две женщины-операторы беспилотников из первой группы женщин, подготовленных Военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая. Одна из них, Ши Сяожань, рассказала, что облачность сначала закрыла цель. После еще одного круга она обнаружила ее, сбросила боеприпас и, по утверждению вещателя, поразила цель.

The War Zone отмечает, что формулировка о первой такой миссии вызывает вопросы, поскольку GJ-11 годами совершал испытательные полеты, в том числе с передовых площадок. Издание предполагает, что речь может идти о новом типе применения вооружения или сенсора, однако точный смысл заявления не раскрыт.

Внутренние отсеки и сенсор

На новых кадрах подробно показали нижнюю часть аппарата с двумя отдельными внутренними отсеками для вооружения. Их створки имеют зубчатые края, характерные для летательных аппаратов со сниженной заметностью. CCTV сообщило, что отсеки могут нести различные боеприпасы класса «воздух — поверхность».

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Под носовой частью GJ-11 виден остекленный трапециевидный обтекатель. По оценке The War Zone, он похож на электрооптический и инфракрасный сенсор, однако его точная конфигурация и возможности не раскрывались. На кадрах взлета также видно, как беспилотник убирает шасси с двухколесной носовой опорой.

Взаимодействие с истребителями

CCTV назвало среди задач GJ-11 удары по наземным целям и подавление систем противовоздушной обороны. В видео также показали планирование миссий, в которых беспилотник действует рядом с многоцелевыми истребителями J-16, а в другом эпизоде — со стелс-истребителями J-20.

Новые кадры демонстрируют управление дроном оператором из наземного пункта управления. В то же время уровень автономности GJ-11, способ обмена данными с пилотируемыми самолетами и состав его вооружения публично не раскрыты. Аппарат представили на военном параде в Пекине в октябре 2019 года.

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