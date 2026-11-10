Vodafone скоротив 3 тисячі посад у Британії та Європі — The Independent

Vodafone скоротив 3 тисячі посад у своїх підрозділах у Великій Британії та інших країнах Європи впродовж першої половини року. Скорочення є частиною стратегії зі зменшення витрат для стимулювання зростання, повідомляє The Independent.

Скорочення витрат

Компанія заявила, що одночасно скоротила витрати європейського бізнесу на 200 млн євро. Із цієї суми 50 млн євро заощадили у Великій Британії після угоди про злиття з Three UK у 2025 році, унаслідок якої було створено VodafoneThree.

Vodafone не уточнила, скільки саме посад скоротила у Великій Британії. Скорочення також торкнулися операцій спільних сервісів, які виконують адміністративні функції через центри підтримки в Індії та Східній Європі.

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Плани в Німеччині та фінансові показники

У понеділок Vodafone також оголосила про намір скоротити ще 2 300 робочих місць у Німеччині, щоб поліпшити результати роботи в країні. Це входить до ширшого плану скоротити щорічні витрати європейських і спільних операцій більш ніж на 2 млрд євро до 2030 року.

На тлі економії компанія знову підвищила прогноз річного показника базового прибутку: тепер вона очікує від 13,2 млрд до 13,4 млрд євро, що передбачає органічне зростання приблизно на 6–8%. Водночас за шість місяців до 30 вересня Vodafone отримала статутний збиток до оподаткування у 373 млн євро проти прибутку 2,1 млрд євро роком раніше. На результат, зокрема, вплинуло списання вартості активів у Німеччині на 4,85 млрд євро та інші знецінення.

Генеральна директорка групи Маргеріта Делла Валле заявила, що компанія продовжує структурно спрощувати операції в Німеччині та працювати над підвищенням задоволеності клієнтів. Від початку її роботи на посаді у 2023 році й до кінця вересня Vodafone скоротив 11 тисяч посад і зменшив щорічні витрати на 700 млн євро.

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