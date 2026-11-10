Vodafone сократил 3 тысячи должностей в своих подразделениях в Великобритании и других странах Европы в течение первой половины года. Сокращения являются частью стратегии снижения расходов для стимулирования роста, сообщает The Independent.

Сокращение расходов

Компания заявила, что одновременно сократила расходы европейского бизнеса на 200 млн евро. Из этой суммы 50 млн евро было сэкономлено в Великобритании после сделки по слиянию с Three UK в 2025 году, в результате которой была создана VodafoneThree.

Vodafone не уточнил, сколько именно должностей сократил в Великобритании. Сокращения также затронули операции общих сервисов, выполняющие административные функции через центры поддержки в Индии и Восточной Европе.

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Планы в Германии и финансовые показатели

В понедельник Vodafone также объявил о намерении сократить еще 2 300 рабочих мест в Германии, чтобы улучшить результаты работы в стране. Это входит в более широкий план по сокращению ежегодных расходов европейских и общих операций более чем на 2 млрд евро к 2030 году.

На фоне экономии компания вновь повысила прогноз годового показателя базовой прибыли: теперь она ожидает от 13,2 млрд до 13,4 млрд евро, что предполагает органический рост примерно на 6–8%. В то же время за шесть месяцев до 30 сентября Vodafone получил статутный убыток до налогообложения в размере 373 млн евро против прибыли в 2,1 млрд евро годом ранее. На результат, в частности, повлияли списание стоимости активов в Германии на 4,85 млрд евро и другие обесценения.

Генеральный директор группы Маргерита Делла Валле заявила, что компания продолжает структурно упрощать операции в Германии и работать над повышением удовлетворенности клиентов. С начала ее работы в должности в 2023 году и до конца сентября Vodafone сократил 11 тысяч должностей и уменьшил ежегодные расходы на 700 млн евро.

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