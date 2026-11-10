В Кракове, Польша, иранский кронпринц в изгнании Реза Пехлеви получил премию царя Соломона во время мемориального ужина Европейской еврейской ассоциации (EJA). Мероприятие состоялось накануне визита делегации организации в мемориал и музей Аушвиц-Биркенау, сообщает Jerusalem Post.

Ежегодная конференция EJA собрала дипломатов, представителей еврейских общин и журналистов для обсуждения роста антисемитизма и глобальных угроз безопасности. Во время вручения награды Пехлеви говорил об исторических связях персов и евреев, а также об ответственности демократических государств в противодействии тирании и идеологическому экстремизму.

Заявления о режиме в Тегеране

Ранее в тот же день на пресс-конференции EJA Пехлеви заявил, что нынешние власти Ирана представляют угрозу глобальной стабильности и человеческому достоинству. Он также связал идеологию иранского режима с историческим фашизмом и призвал международное сообщество не игнорировать, по его словам, заявленные геноцидальные намерения.

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Пехлеви предложил расширить существующие дипломатические договоренности до формата, который он назвал «Соглашениями Кира». По его замыслу, светский и демократический Иран мог бы стать одним из элементов региональной безопасности и экономической интеграции.

Церемония в Аушвице-Биркенау

Во вторник Пехлеви вместе с супругой Ясмин присоединился к мемориальной церемонии в Биркенау, где также присутствовали дипломаты и представители еврейских общин. Председатель EJA раввин Менахем Марголин в своем выступлении подчеркнул, что нацисты стремились не только убить евреев, но и стереть память о них, однако им это не удалось.

Пехлеви выразил солидарность с еврейской общиной и заявил о необходимости не допустить повторения Холокоста. После церемонии он прошел по территории мемориала и возложил венок в честь миллионов жертв Холокоста.

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