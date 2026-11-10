Google начала общее развертывание своей новой модели искусственного интеллекта Gemini 4 Carbon для платных разработчиков и корпоративных клиентов. Компания также представила предварительную версию функции «роя» агентов на платформе агентской разработки Antigravity, которая должна превращать один запрос пользователя в скоординированную команду ИИ-агентов.

Модель для сложных задач

Как сообщает The Verge, до этого Carbon в течение двух недель была доступна ограниченной группе специалистов по кибербезопасности. Google называет ее своей самой мощной моделью и заявляет, что она способна конкурировать с ведущими системами Anthropic и OpenAI.

В компании отметили, что предыдущая модель Argon, выпущенная месяцем ранее, и дальше должна оставаться оптимальным выбором для большинства задач в программной инженерии и работе со знаниями. По заявлению Google, Carbon создана для задач, проверяющих пределы возможностей моделей, в частности для сложного многошагового программирования и открытых научных исследований.

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Доступ и стоимость

Gemini 4 Carbon стала доступна через Gemini API в Google AI Studio и Gemini for business для всех платных разработчиков и предприятий. Ею также смогут пользоваться подписчики Google AI Ultra в приложении Gemini, режиме AI Mode в поиске и на платформе Antigravity.

Стартовая цена модели составляет 2 доллара за миллион входных токенов и 10 долларов за миллион выходных токенов. В конце ноября эти тарифы должны вырасти вдвое после завершения вводного периода. По данным издания, даже после этого Carbon будет стоить меньше ведущих конкурирующих моделей в пересчете на токен, хотя итоговая стоимость выполнения задач может отличаться из-за разного потребления токенов.

Google ссылается на бенчмарки, согласно которым Carbon относится к самым мощным моделям на рынке по большинству показателей. В то же время The Verge отмечает, что компании могут подбирать результаты тестов, которые выгоднее демонстрируют их продукты.

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