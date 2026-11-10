Google已开始向付费开发者和企业客户全面推出其新的人工智能模型Gemini 4 Carbon。该公司还在智能体开发平台Antigravity上推出了智能体“群”功能的预览版，旨在将一项用户请求转化为一支协调运作的AI智能体团队。

面向复杂任务的模型

据The Verge报道，此前Carbon已向一小部分网络安全专家限量开放两周。Google称其为最强大的模型，并表示它能够与Anthropic和OpenAI的领先系统竞争。

该公司指出，一个月前发布的上一代模型Argon仍应是大多数软件工程和知识工作任务的最佳选择。Google表示，Carbon是为测试模型能力边界的任务而打造，包括复杂的多步骤编程和开放式科学研究。

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访问方式与价格

Gemini 4 Carbon现已通过Google AI Studio中的Gemini API以及Gemini for business向所有付费开发者和企业开放。Google AI Ultra订阅用户也可在Gemini应用、搜索中的AI Mode以及Antigravity平台上使用该模型。

该模型的起步价格为每百万输入令牌2美元、每百万输出令牌10美元。入门期结束后，这些费率预计将在11月底翻倍。据该媒体称，即使在此之后，Carbon按令牌计算的成本仍将低于领先的竞争模型，但由于令牌消耗不同，完成任务的最终成本可能存在差异。

Google援引的基准测试显示，Carbon在大多数指标上属于市场上最强大的模型之一。与此同时，The Verge指出，企业可以选择更有利于展示其产品的测试结果。

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