Google rozpoczął powszechne wdrażanie swojego nowego modelu sztucznej inteligencji Gemini 4 Carbon dla płatnych deweloperów i klientów korporacyjnych. Firma zaprezentowała również wersję zapoznawczą funkcji „roju” agentów na platformie rozwoju agentów Antigravity, która ma przekształcać pojedyncze zapytanie użytkownika w skoordynowany zespół agentów AI.

Model do złożonych zadań

Jak informuje The Verge, Carbon był wcześniej przez dwa tygodnie dostępny dla ograniczonej grupy specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Google nazywa go swoim najpotężniejszym modelem i twierdzi, że może on konkurować z czołowymi systemami Anthropic i OpenAI.

Firma zaznaczyła, że wcześniejszy model Argon, wydany miesiąc wcześniej, nadal powinien być optymalnym wyborem dla większości zadań w inżynierii oprogramowania i pracy z wiedzą. Według Google Carbon został stworzony do zadań sprawdzających granice możliwości modeli, w tym złożonego wieloetapowego programowania i otwartych badań naukowych.

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Dostęp i cena

Gemini 4 Carbon stał się dostępny przez Gemini API w Google AI Studio oraz Gemini for business dla wszystkich płatnych deweloperów i przedsiębiorstw. Będą mogli z niego korzystać również subskrybenci Google AI Ultra w aplikacji Gemini, trybie AI Mode w wyszukiwarce oraz na platformie Antigravity.

Cena początkowa modelu wynosi 2 dolary za milion tokenów wejściowych i 10 dolarów za milion tokenów wyjściowych. Pod koniec listopada stawki te mają wzrosnąć dwukrotnie po zakończeniu okresu wprowadzającego. Według publikacji nawet po tej zmianie Carbon będzie kosztować mniej za token niż czołowe konkurencyjne modele, choć końcowy koszt wykonania zadań może się różnić ze względu na odmienne zużycie tokenów.

Google powołuje się na benchmarki, według których Carbon należy do najpotężniejszych modeli na rynku pod względem większości wskaźników. Jednocześnie The Verge zauważa, że firmy mogą dobierać wyniki testów, które korzystniej prezentują ich produkty.

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