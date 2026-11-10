Google відкрила доступ до Gemini 4 Carbon та анонсувала функцію рою агентів — The Verge

Google почала загальне розгортання своєї нової моделі штучного інтелекту Gemini 4 Carbon для платних розробників і корпоративних клієнтів. Компанія також представила попередню версію функції «рою» агентів на платформі агентної розробки Antigravity, яка має перетворювати один запит користувача на скоординовану команду ШІ-агентів.

Модель для складних завдань

Як повідомляє The Verge, до цього Carbon протягом двох тижнів була доступна обмеженій групі фахівців із кібербезпеки. Google називає її своєю найпотужнішою моделлю та заявляє, що вона здатна конкурувати з провідними системами Anthropic і OpenAI.

У компанії зазначили, що попередня модель Argon, випущена місяцем раніше, й надалі має бути оптимальним вибором для більшості завдань у програмній інженерії та роботі зі знаннями. Carbon, за заявою Google, створена для завдань, які перевіряють межі можливостей моделей, зокрема для складного багатокрокового програмування й відкритих наукових досліджень.

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Доступ і вартість

Gemini 4 Carbon стала доступною через Gemini API в Google AI Studio та Gemini for business для всіх платних розробників і підприємств. Нею також зможуть користуватися передплатники Google AI Ultra в застосунку Gemini, режимі AI Mode у пошуку та на платформі Antigravity.

Стартова ціна моделі становить 2 долари за мільйон вхідних токенів і 10 доларів за мільйон вихідних токенів. Наприкінці листопада ці тарифи мають зрости вдвічі після завершення вступного періоду. За даними видання, навіть після цього Carbon коштуватиме менше за провідні моделі-конкуренти в перерахунку на токен, хоча підсумкова вартість виконання завдань може відрізнятися через різне споживання токенів.

Google посилається на бенчмарки, за якими Carbon належить до найпотужніших моделей на ринку за більшістю показників. Водночас The Verge зауважує, що компанії можуть добирати результати тестів, які вигідніше демонструють їхні продукти.

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