在波兰克拉科夫，流亡中的伊朗王储礼萨·巴列维在欧洲犹太人协会（EJA）举行的纪念晚宴上获颁所罗门王奖。该活动在该组织代表团访问奥斯威辛-比克瑙纪念馆和博物馆前夕举行，《耶路撒冷邮报》报道。

EJA年度会议汇集了外交官、犹太社群代表和记者，讨论日益严重的反犹主义以及全球安全威胁。在颁奖期间，巴列维谈及波斯人与犹太人之间的历史联系，以及民主国家在对抗暴政和意识形态极端主义方面的责任。

关于德黑兰政权的声明

当天早些时候，在EJA新闻发布会上，巴列维表示，伊朗现政权对全球稳定和人的尊严构成威胁。他还将伊朗政权的意识形态与历史上的法西斯主义联系起来，并呼吁国际社会不要忽视他所称的公开宣称的种族灭绝意图。

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巴列维提议将现有外交安排扩展为一种他称之为“居鲁士协议”的框架。按照他的构想，一个世俗且民主的伊朗可以成为地区安全和经济一体化的组成部分之一。

奥斯威辛-比克瑙的仪式

周二，巴列维与妻子雅丝敏参加了在比克瑙举行的纪念仪式，外交官和犹太社群代表也出席了仪式。EJA主席梅纳赫姆·马戈林拉比在演讲中强调，纳粹不仅企图杀害犹太人，还企图抹去对他们的记忆，但他们没有得逞。

巴列维表达了对犹太社群的声援，并表示必须防止大屠杀重演。仪式结束后，他走过纪念馆区域，并敬献花圈以纪念数百万大屠杀受害者。

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