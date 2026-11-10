W Krakowie w Polsce irański następca tronu na wygnaniu Reza Pahlavi otrzymał Nagrodę Króla Salomona podczas kolacji upamiętniającej organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie (EJA). Wydarzenie odbyło się przed wizytą delegacji organizacji w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, informuje Jerusalem Post.

Doroczna konferencja EJA zgromadziła dyplomatów, przedstawicieli społeczności żydowskich i dziennikarzy, aby omówić narastający antysemityzm oraz globalne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Podczas wręczenia nagrody Pahlavi mówił o historycznych więziach Persów i Żydów, a także o odpowiedzialności państw demokratycznych w przeciwdziałaniu tyranii i ekstremizmowi ideologicznemu.

Wypowiedzi o reżimie w Teheranie

Wcześniej tego samego dnia, na konferencji prasowej EJA, Pahlavi oświadczył, że obecne władze Iranu stanowią zagrożenie dla globalnej stabilności i godności ludzkiej. Powiązał również ideologię irańskiego reżimu z historycznym faszyzmem i wezwał społeczność międzynarodową, by nie ignorowała, jak to ujął, deklarowanych zamiarów ludobójczych.

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Pahlavi zaproponował rozszerzenie istniejących porozumień dyplomatycznych do formatu, który nazwał „Porozumieniami Cyrusa”. Według jego koncepcji świecki i demokratyczny Iran mógłby stać się jednym z elementów regionalnego bezpieczeństwa i integracji gospodarczej.

Ceremonia w Auschwitz-Birkenau

We wtorek Pahlavi wraz z żoną Jasmin dołączył do ceremonii upamiętniającej w Birkenau, w której uczestniczyli także dyplomaci i przedstawiciele społeczności żydowskich. Przewodniczący EJA rabin Menachem Margolin podkreślił w swoim wystąpieniu, że naziści dążyli nie tylko do zabicia Żydów, lecz także do zatarcia pamięci o nich, jednak im się to nie udało.

Pahlavi wyraził solidarność ze społecznością żydowską i oświadczył, że należy nie dopuścić do powtórzenia się Holokaustu. Po ceremonii przeszedł przez teren miejsca pamięci i złożył wieniec ku czci milionów ofiar Holokaustu.

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