W polskiej Warszawie doroczny Marsz Niepodległości, w którym uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, przeszedł bez poważnych incydentów. Wydarzenie odbywało się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa po ataku z użyciem broni palnej w Krakowie cztery dni wcześniej, informuje Notes from Poland.

Marsz odbył się pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”. Rzecznik organizatorów Rafał Buła oświadczył, że ma ono wyrażać sprzeciw wobec zagranicznych wpływów na Polskę i masowej imigracji. Wydarzenie organizują głównie osoby związane ze skrajnie prawicowym ugrupowaniem politycznym Konfederacja, choć wśród uczestników byli przedstawiciele różnych sił prawicowych.

Politycy opozycji

W marszu uczestniczyli politycy narodowo-konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), centroprawicowej partii Rozwój Plus oraz radykalnie prawicowej Konfederacji Korony Polskiej. Członek komitetu organizacyjnego Marcin Osowski powiedział na antenie WNET, że w wydarzeniu wzięło udział około 500 tysięcy osób. W chwili publikacji władze miasta nie podały oficjalnych szacunków liczby uczestników.

Lider PiS Jarosław Kaczyński nazwał marsz demonstracją siły i możliwym początkiem kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, wezwał do przekształcenia tej społeczności w zwycięstwo wyborcze i utworzenia „prop polskiego rządu”.

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Bezpieczeństwo i stanowisko rządu

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oświadczył, że marsz przebiega spokojnie, z wyjątkiem nielegalnego użycia środków pirotechnicznych, w tym racy trzymanej przez Sławomira Mentzena. W poprzednich latach podczas marszu czasami dochodziło do starć uczestników z policją, jednak ostatnio odbywał się on głównie pokojowo.

Premier Donald Tusk obchodził Święto Niepodległości w Szczecinie. Ponownie zaprosił Nawrockiego do swojego domu na rozmowę o kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego i podkreślił konieczność prowadzenia dialogu bez goryczy i nienawiści.

Według publikacji podczas ataku w Krakowie 24-letni Michał Oksiński zabił sześć osób i ranił ponad tuzin, strzelając z samochodu. Minister sprawiedliwości oświadczył, że w działalności napastnika wykryto „wyraźne ślady prawicowego ekstremizmu”.

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