У Варшаві Марш незалежності пройшов без значних інцидентів — Notes from Poland

У польській Варшаві щорічний Марш незалежності, у якому взяв участь президент Кароль Навроцький, пройшов без значних інцидентів. Захід відбувався за посилених заходів безпеки після нападу зі стріляниною у Кракові чотирма днями раніше, повідомляє Notes from Poland.

Марш провели під гаслом «Поляк у Польщі господар». Речник організаторів Рафал Буца заявив, що воно покликане висловити незгоду з іноземним впливом на Польщу та масовою імміграцією. Захід переважно організовують люди, пов’язані з ультраправим політичним об’єднанням «Конфедерація», хоча серед учасників були представники різних правих сил.

Опозиційні політики

На марші були політики націонал-консервативної партії «Право і справедливість» (PiS), правоцентристської партії «Розвиток плюс» і радикально правої «Конфедерації польської корони». Член оргкомітету Марцін Осовський в ефірі WNET заявив, що в заході взяли участь близько 500 тисяч людей. На момент публікації міська влада не оприлюднила офіційної оцінки кількості учасників.

Лідер PiS Ярослав Качинський назвав марш демонстрацією сили та можливим стартом передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами наступного року. Один із лідерів «Конфедерації» Кшиштоф Босак закликав перетворити цю спільноту на електоральну перемогу та сформувати «пропольський уряд».

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Безпека та позиція уряду

Мер Варшави Рафал Тшасковський заявив, що марш відбувається спокійно, за винятком незаконного використання піротехніки, зокрема фаєра, який тримав Славомір Менцен. У минулі роки під час маршу іноді відбувалися сутички учасників із поліцією, однак останнім часом він переважно проходив мирно.

Прем’єр-міністр Дональд Туск відзначав День незалежності у Щецині. Він знову запросив Навроцького до себе додому для розмови про кризу навколо Конституційного суду та наголосив на необхідності вести діалог без гіркоти й ненависті.

За даними видання, під час нападу у Кракові 24-річний Міхал Оксінський убив шістьох людей і поранив понад десяток, стріляючи з автомобіля. Міністр юстиції заявив, що в діяльності нападника виявили «виразні сліди правого екстремізму».

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