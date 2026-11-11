在波兰华沙，年度独立日游行在总统卡罗尔·纳夫罗茨基参加的情况下未发生重大事件。此次活动在四天前克拉科夫发生枪击袭击后采取了加强的安保措施，据《Notes from Poland》报道。

游行以“波兰人在波兰是主人”为口号举行。组织者发言人拉法乌·布瓦表示，该口号旨在表达对外国影响波兰及大规模移民的反对。该活动主要由与极右翼政治联盟“联盟党”有关联的人士组织，但参与者中也有不同右翼力量的代表。

反对派政治人士

民族保守主义政党法律与公正党（PiS）、中右翼政党“发展加”以及激进右翼的“波兰王冠联盟党”的政治人士参加了游行。组委会成员马尔钦·奥索夫斯基在WNET节目中表示，约有50万人参加了此次活动。截至发稿时，市政府尚未公布对参与者人数的官方估计。

法律与公正党领袖雅罗斯瓦夫·卡钦斯基称，这场游行是实力展示，也可能是明年议会选举前竞选活动的开端。“联盟党”领导人之一克日什托夫·博萨克呼吁将这个群体转化为选举胜利，并组建“亲波兰政府”。

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安全与政府立场

华沙市长拉法乌·恰斯科夫斯基表示，除非法使用烟火制品外，游行进行得很平静，其中包括斯瓦沃米尔·门岑手持的一支信号弹。过去几年中，游行参与者有时会与警方发生冲突，但近年来活动大多和平进行。

总理唐纳德·图斯克在什切青庆祝独立日。他再次邀请纳夫罗茨基到自己家中，就围绕宪法法庭的危机进行交谈，并强调需要在没有苦涩和仇恨的情况下开展对话。

据该媒体报道，在克拉科夫的袭击中，24岁的米哈乌·奥克辛斯基从汽车内开枪，造成6人死亡、十多人受伤。司法部长表示，在袭击者的活动中发现了“明显的右翼极端主义痕迹”。

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