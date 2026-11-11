В польской Варшаве ежегодный Марш независимости, в котором принял участие президент Кароль Навроцкий, прошёл без серьёзных инцидентов. Мероприятие проходило при усиленных мерах безопасности после нападения со стрельбой в Кракове четырьмя днями ранее, сообщает Notes from Poland.

Марш провели под лозунгом «Поляк в Польше — хозяин». Представитель организаторов Рафал Була заявил, что он призван выразить несогласие с иностранным влиянием на Польшу и массовой иммиграцией. Мероприятие преимущественно организуют люди, связанные с ультраправым политическим объединением «Конфедерация», хотя среди участников были представители различных правых сил.

Оппозиционные политики

На марше присутствовали политики национал-консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), правоцентристской партии «Развитие плюс» и радикально правой «Конфедерации польской короны». Член оргкомитета Марцин Осовский заявил в эфире WNET, что в мероприятии приняли участие около 500 тысяч человек. На момент публикации городские власти не обнародовали официальную оценку числа участников.

Лидер PiS Ярослав Качиньский назвал марш демонстрацией силы и возможным стартом предвыборной кампании перед парламентскими выборами следующего года. Один из лидеров «Конфедерации» Кшиштоф Босак призвал превратить это сообщество в электоральную победу и сформировать «пропольское правительство».

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Безопасность и позиция правительства

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что марш проходит спокойно, за исключением незаконного использования пиротехники, в том числе файера, который держал Славомир Менцен. В предыдущие годы во время марша иногда происходили столкновения участников с полицией, однако в последнее время он преимущественно проходил мирно.

Премьер-министр Дональд Туск отмечал День независимости в Щецине. Он вновь пригласил Навроцкого к себе домой для разговора о кризисе вокруг Конституционного суда и подчеркнул необходимость вести диалог без горечи и ненависти.

По данным издания, во время нападения в Кракове 24-летний Михал Оксиньский убил шестерых человек и ранил более десятка, стреляя из автомобиля. Министр юстиции заявил, что в деятельности нападавшего выявили «явные следы правого экстремизма».

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