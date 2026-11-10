Канцлер Германии Фридрих Мерц не поедет на 31-ю Конференцию ООН по изменению климата COP31, которая началась в Анталье, Турция. Германию на саммите будет представлять министр окружающей среды Карстен Шнайдер, сообщает Der Spiegel.

Меньше мировых лидеров

Встреча лидеров в Анталье запланирована на среду и четверг. По данным издания, в этом году на нее прибудут примерно 70–80 глав государств и правительств, тогда как обычно участвуют более 120 лидеров. Традиционно им отводят около трех минут для выступления.

Мерц объяснил свое отсутствие другими обязательствами. Министр Германии по вопросам развития также не будет присутствовать в Анталье.

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Цены на энергоносители в фокусе переговоров

По информации Der Spiegel, на переговоры влияет энергетический кризис. В последние месяцы существенно выросли цены на бензин, дизельное топливо, газ для приготовления пищи и удобрения.

Одним из направлений дискуссии станет электрификация. Турция объявила соответствующую цель, а переход от автомобилей с бензиновыми двигателями к электромобилям рассматривают не только как климатическую меру, но и как способ сделать транспорт и повседневную жизнь более доступными.

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