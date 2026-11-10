Kanclerz Merz nie pojedzie na szczyt klimatyczny COP31 w Turcji — Der Spiegel
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie pojedzie na 31. Konferencję ONZ w sprawie Zmian Klimatu COP31, która rozpoczęła się w Antalyi w Turcji. Niemcy na szczycie będzie reprezentował minister środowiska Carsten Schneider, informuje Der Spiegel.
Mniej światowych przywódców
Spotkanie przywódców w Antalyi zaplanowano na środę i czwartek. Według publikacji w tym roku przybędzie na nie około 70–80 szefów państw i rządów, podczas gdy zazwyczaj uczestniczy ponad 120 przywódców. Tradycyjnie przeznacza się im około trzech minut na wystąpienie.
Merz wyjaśnił swoją nieobecność innymi zobowiązaniami. Niemiecka minister ds. rozwoju również nie będzie obecna w Antalyi.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Ceny energii w centrum rozmów
Według informacji Der Spiegel na negocjacje wpływa kryzys energetyczny. W ostatnich miesiącach znacznie wzrosły ceny benzyny, oleju napędowego, gazu do gotowania i nawozów.
Jednym z kierunków dyskusji będzie elektryfikacja. Turcja ogłosiła odpowiedni cel, a przejście z samochodów z silnikami benzynowymi na pojazdy elektryczne jest postrzegane nie tylko jako działanie klimatyczne, lecz także jako sposób na uczynienie transportu i codziennego życia bardziej przystępnymi cenowo.