Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie pojedzie na 31. Konferencję ONZ w sprawie Zmian Klimatu COP31, która rozpoczęła się w Antalyi w Turcji. Niemcy na szczycie będzie reprezentował minister środowiska Carsten Schneider, informuje Der Spiegel.

Mniej światowych przywódców

Spotkanie przywódców w Antalyi zaplanowano na środę i czwartek. Według publikacji w tym roku przybędzie na nie około 70–80 szefów państw i rządów, podczas gdy zazwyczaj uczestniczy ponad 120 przywódców. Tradycyjnie przeznacza się im około trzech minut na wystąpienie.

Merz wyjaśnił swoją nieobecność innymi zobowiązaniami. Niemiecka minister ds. rozwoju również nie będzie obecna w Antalyi.

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Ceny energii w centrum rozmów

Według informacji Der Spiegel na negocjacje wpływa kryzys energetyczny. W ostatnich miesiącach znacznie wzrosły ceny benzyny, oleju napędowego, gazu do gotowania i nawozów.

Jednym z kierunków dyskusji będzie elektryfikacja. Turcja ogłosiła odpowiedni cel, a przejście z samochodów z silnikami benzynowymi na pojazdy elektryczne jest postrzegane nie tylko jako działanie klimatyczne, lecz także jako sposób na uczynienie transportu i codziennego życia bardziej przystępnymi cenowo.

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