Apple TV запускает функцию интерпретации на языке жестов для части своего контента, чтобы сделать просмотр более доступным для глухой аудитории. Первой лентой с новой опцией станет биографический фильм Being Heumann об активистке за права людей с инвалидностью Джуди Хойманн, релиз которого запланирован на пятницу.

Переводчик в окне воспроизведения

Функция не создает отдельную версию фильма для зрителей, пользующихся языком жестов. Ее можно активировать в настройках так же, как субтитры. Во время воспроизведения поддерживаемого контента переводчик будет появляться в правом нижнем углу экрана и передавать устную речь жестами.

Как сообщает TechCrunch, американский язык жестов (ASL) и британский язык жестов (BSL) также будут доступны для фильма F1. Позднее в этом году опцию планируют добавить к лентам Way of the Warrior Kid и Greyhound.

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Без ИИ-переводчиков

Apple сотрудничала с режиссерами артистического языка жестов, чтобы интерпретация соответствовала тону каждого фильма. Компания не использует переводчиков, созданных искусственным интеллектом, поскольку, по ее словам, сообщество глухих людей не указывало на необходимость такого решения.

Опция входит в обновление iOS 27.2. После ее включения в поддерживаемых Apple Original на Apple TV будет появляться специальная кнопка, а на странице контента — значок языка жестов рядом с субтитрами и аудиоописанием. Сервис также создаст подборку фильмов и сериалов с ASL, а поддерживаемые работы можно будет находить через поиск по запросам вроде «with ASL».

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