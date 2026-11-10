Apple TV uruchamia funkcję tłumaczenia na język migowy dla części swoich treści, aby uczynić oglądanie bardziej dostępnym dla głuchej widowni. Pierwszym tytułem z nową opcją będzie film biograficzny Being Heumann o działaczce na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami Judy Heumann, którego premiera jest zaplanowana na piątek.

Tłumacz w oknie odtwarzania

Funkcja nie tworzy osobnej wersji filmu dla widzów korzystających z języka migowego. Można ją aktywować w ustawieniach tak samo jak napisy. Podczas odtwarzania obsługiwanych treści tłumacz będzie pojawiał się w prawym dolnym rogu ekranu i przekazywał mowę ustną za pomocą znaków.

Jak informuje TechCrunch, amerykański język migowy (ASL) i brytyjski język migowy (BSL) będą również dostępne dla filmu F1. Później w tym roku opcja ma zostać dodana do filmów Way of the Warrior Kid i Greyhound.

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Bez tłumaczy AI

Apple współpracowało z reżyserami artystycznego języka migowego, aby tłumaczenie odpowiadało tonowi każdego filmu. Firma nie korzysta z tłumaczy wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, ponieważ, jak twierdzi, społeczność osób głuchych nie wskazywała na potrzebę takiego rozwiązania.

Opcja jest częścią aktualizacji iOS 27.2. Po jej włączeniu w obsługiwanych produkcjach Apple Original w Apple TV pojawi się specjalny przycisk, a na stronie treści — ikona języka migowego obok napisów i audiodeskrypcji. Serwis utworzy także kolekcję filmów i seriali z ASL, a obsługiwane tytuły będzie można znaleźć poprzez wyszukiwanie zapytań takich jak „with ASL”.

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