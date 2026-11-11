Federalny sędzia na Florydzie Jeffrey Kuntz odmówił oddalenia pozwu prezydenta USA Donalda Trumpa przeciwko BBC o zniesławienie. Trump domaga się od brytyjskiego nadawcy publicznego co najmniej 10 mld dolarów w związku z zmontowanymi fragmentami jego przemówienia. Jednocześnie sędzia oddalił roszczenie dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, informuje The Hindu.

Stanowisko sądu

Sędzia Kuntz uznał, że Trump w wiarygodny sposób uzasadnił możliwą szkodę dla swojej reputacji. Zdaniem sądu powód również w wiarygodny sposób twierdził, że BBC wiedziało lub powinno było wiedzieć o wprowadzającym w błąd charakterze fragmentu wideo. Jednocześnie decyzja ta nie oznacza, że Trump już udowodnił swoje roszczenia co do istoty sprawy.

Prezydent USA nazwał decyzję sądu wielkim zwycięstwem we wpisie w mediach społecznościowych. BBC nie odpowiedziało od razu na prośbę Reutersa o komentarz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Istota roszczeń

Pozew, złożony w grudniu do sądu federalnego na Florydzie, dotyczy zmontowanych fragmentów przemówienia Trumpa. Według powoda BBC połączyło fragment, w którym wzywał on zwolenników do pójścia na Kapitol, z innym, w którym użył wyrażenia „fight like hell”, lecz nie uwzględniło fragmentu z wezwaniem do pokojowego protestu.

Zmontowane nagranie pokazano w dokumentalnym wydaniu programu Panorama na krótko przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku, które wygrał Trump. BBC wcześniej przyznało, że montaż był wprowadzający w błąd, i przeprosiło prezydenta, jednak zaprzecza odpowiedzialności za zniesławienie. Wyciek wewnętrznej notatki BBC, w której te zmiany określono jako dowód możliwej stronniczości politycznej, wywołał kryzys u nadawcy oraz rezygnacje na wysokim szczeblu.

Czytaj nas na