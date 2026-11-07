Zawodnik Marc Marquez wygrał sprint Grand Prix Kataru — Channel NewsAsia
Zawodnik Ducati Marc Marquez wygrał wyścig sprinterski Grand Prix Kataru w Lusajl w Katarze. Aktualny mistrz MotoGP zbliżył się do kolejnego tytułu po tym, jak jego rywal w walce o mistrzostwo Jorge Martin ukończył wyścig na trzecim miejscu.
Walka o zwycięstwo
Drugie miejsce zajął Fabio Di Giannantonio, który wygrał w Katarze w 2023 roku. Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, na początku sprintu Marquez walczył o prowadzenie z zawodnikiem Aprilii Marco Bezzecchim.
Bezzecchi upadł i nie mógł kontynuować sprintu. Upadek pozbawił również zawodnika Aprilii jego niewielkich szans na walkę o tytuł MotoGP.
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Czerwona flaga po wypadku
Sprint początkowo przerwano czerwoną flagą po upadku zawodnika Ducati Francesco Bagnai. Został on zabrany z toru na noszach.
Po sobotnim zwycięstwie przewaga Marqueza wynosi 49 punktów. Może wyrównać rekord pod względem liczby tytułów w najwyższej klasie MotoGP, zdobywając ósmy tytuł, jeśli wygra niedzielny wyścig, a Martin nie zdobędzie punktów.