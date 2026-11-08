Członek Baseballowej Galerii Sław Reggie Jackson potępił antysemityzm w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych i porównał go z rasizmem, którego doświadczył w latach 60. W opublikowanym w sobotę wpisie na X były baseballista wezwał również lokalnych liderów i wybranych urzędników do otwartego potępiania przejawów nienawiści.

Dane o incydentach

Jak podaje Jerusalem Post, Jackson powołał się na dane Ligi Przeciw Zniesławieniu dotyczące 465 antysemickich incydentów w Pensylwanii w 2024 roku. Według tych danych 189 incydentów odnotowano w Filadelfii, a kolejne 51 w hrabstwie Montgomery, gdzie znajduje się rodzinne miasto Jacksona, Wyncote.

Sportowiec napisał, że liczby te pokazują, iż problem nie jest abstrakcyjny. Oświadczył także, że przejawy tolerancji dla nienawiści w regionie złoszczą go i zawstydzają.

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Porównanie z rasizmem

Jackson przywołał dane ADL, według których większość amerykańskich Żydów jest zaniepokojona antysemityzmem i własnym bezpieczeństwem. Zauważył, że mowa nienawiści szkodzi nie tylko jej bezpośrednim adresatom, i powołał się na przegląd badań łączący wpływ nienawiści z pogorszeniem dobrostanu psychicznego, nasileniem negatywnych stereotypów oraz spadkiem zaufania między grupami.

Były sportowiec porównał doniesienia o powszechnym antysemityzmie z rasizmem na amerykańskim Południu w latach 60. Wspomniał o oddzielnych toaletach i fontannach z wodą pitną, a także o tabliczkach dopuszczających odmowę obsługi czarnoskórych osób. Jackson podkreślił, że nienawiści nie można akceptować w żadnej formie ani wobec żadnej grupy ludzi.

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