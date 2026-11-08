美国职棒大联盟名人堂成员雷吉·杰克逊谴责了美国费城的反犹主义，并将其与自己在20世纪60年代经历的种族主义相比较。这位前棒球运动员在周六发布于X的一则帖子中，还呼吁当地领导人和民选官员公开谴责仇恨行为。

事件数据

据《耶路撒冷邮报》报道，杰克逊援引反诽谤联盟的数据称，2024年宾夕法尼亚州发生了465起反犹事件。数据显示，其中189起发生在费城，另有51起发生在蒙哥马利县，杰克逊的家乡温科特就位于该县。

这位运动员写道，这些数字表明问题并不抽象。他还表示，该地区对仇恨表现出的容忍令他愤怒和羞愧。

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与种族主义的比较

杰克逊提到ADL的数据，根据该数据，大多数美国犹太人担忧反犹主义及自身安全。他指出，仇恨言论伤害的不仅是直接对象，并援引一项研究综述，该综述将接触仇恨与心理健康状况恶化、负面刻板印象加深以及群体间信任下降联系起来。

这位前运动员将有关广泛存在反犹主义的报道与20世纪60年代美国南方的种族主义相比较。他提到独立的洗手间和饮水器，以及允许拒绝为黑人提供服务的标牌。杰克逊强调，任何形式、针对任何群体的仇恨都不能被接受。

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