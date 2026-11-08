Член Зала славы Главной лиги бейсбола Рэджи Джексон осудил антисемитизм в Филадельфии, США, и сравнил его с расизмом, который пережил в 1960-х годах. В публикации в X, размещенной в субботу, бывший бейсболист также призвал местных лидеров и выборных должностных лиц открыто осуждать проявления ненависти.

Данные об инцидентах

Как сообщает Jerusalem Post, Джексон сослался на данные Антидиффамационной лиги о 465 антисемитских инцидентах в Пенсильвании в течение 2024 года. Согласно этим данным, 189 инцидентов были зафиксированы в Филадельфии, еще 51 — в округе Монтгомери, где находится родной город Джексона Уинкот.

Спортсмен написал, что эти цифры свидетельствуют: проблема не является абстрактной. Он также заявил, что проявления терпимости к ненависти в регионе злят и стыдят его.

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Сравнение с расизмом

Джексон упомянул данные ADL, согласно которым большинство американских евреев обеспокоены антисемитизмом и собственной безопасностью. Он отметил, что язык ненависти вредит не только непосредственным адресатам, и сослался на обзор исследований, связывающий воздействие ненависти с ухудшением психологического благополучия, усилением негативных стереотипов и снижением доверия между группами.

Бывший спортсмен сравнил сообщения о распространенном антисемитизме с расизмом на американском Юге в 1960-х годах. Он вспомнил отдельные туалеты и питьевые фонтанчики, а также таблички, допускавшие отказ в обслуживании темнокожим людям. Джексон подчеркнул, что ненависть нельзя принимать ни в какой форме и по отношению ни к какой группе людей.

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