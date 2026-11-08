W Wielkiej Brytanii lokalne rady, biura posłów do parlamentu, pracodawcy i inne instytucje informują o gwałtownym wzroście liczby pism, które ich zdaniem zostały stworzone za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji. Takie listy i skargi często wymagają więcej czasu na rozpatrzenie, choć można je przygotować w ciągu kilku minut — informuje The Guardian.

Holly Wickens, starsza specjalistka ds. rozpatrywania spraw w biurze posła Partii Pracy, powiedziała, że około połowa e-maili trafiających do biura jest w pewnym stopniu tworzona z pomocą AI. Według niej takie pisma stały się bardziej złożone i wymagają większego wysiłku przy czytaniu oraz przygotowywaniu odpowiedzi.

Długie i niedokładne pisma

Według Deborah Evans, szefowej organizacji Lawyers in Local Government, władze lokalne otrzymują coraz więcej skarg dotyczących usług socjalnych, niewywożonych śmieci, odwołań od mandatów za parkowanie oraz sprzeciwów wobec zabudowy. Przed upowszechnieniem się chatbotów średnia objętość skargi wynosiła około dwóch stron, podczas gdy obecnie większość takich pism jest, według jej oceny, dziesięciokrotnie dłuższa. Największa znana jej skarga liczyła około 200 stron.

Biuro Komisarza ds. Informacji Wielkiej Brytanii wskazywało, że wnioski prawdopodobnie przygotowane przez AI mogą być nadmiernie długie, powtarzalne, zawierać komentarze niezwiązane z tematem lub błędnie sformułowane żądania. Jednocześnie takie wnioski, nawet jeśli zawierają nieścisłości, muszą być rozpatrywane przez ludzi.

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Evans ostrzegła również, że chatboty mogą powoływać się na przepisy i orzecznictwo, które nie dotyczą jurysdykcji brytyjskiej, lub wymyślać informacje. Niektórzy pracodawcy, według publikacji, otrzymują skargi z przesadzonymi twierdzeniami, w których nie zawsze wskazano, jakiego dokładnie rozwiązania problemu domaga się skarżący.

Obciążenie dla transportu i biur parlamentarnych

Transport for London otrzymał w latach 2025–2026 rekordowe 4 769 wniosków o dostęp do informacji. To o 5% więcej niż poprzedni rekord z lat 2023–2024. W protokole posiedzenia Komitetu Audytu i Zapewnienia TfL również mowa była o zauważalnym wzroście liczby odwołań, które zdaniem instytucji mogły zostać wygenerowane przez AI i zawierały techniczne, lecz często niedokładne twierdzenia.

Vonnie Sandlan, szefowa biura posła Partii Pracy Grahama Downiego, powiedziała, że napływ takich wniosków wyczerpał pracowników. Jej biuro postanowiło nie odpowiadać na zautomatyzowane kampanie w rodzaju „kliknij, aby napisać do swojego posła”, aby skoncentrować się na indywidualnych pismach od wyborców. Niektóre rady już rozważają wykorzystanie AI do streszczania długich listów i przygotowywania wstępnych odpowiedzi, a rzecznicy praw obywatelskich wprowadzają limity objętości skarg lub formularze internetowe z ograniczeniem liczby załączników.

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