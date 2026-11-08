英国机构记录到AI生成投诉大量涌入——《卫报》

英国的地方议会、议员办公室、雇主及其他机构报告称，它们认为由生成式人工智能创建的来信数量大幅增加。这类信件和投诉通常需要更多时间处理，尽管只需几分钟便可完成准备，《卫报》报道。

工党议员办公室的高级案件处理专员霍莉·威肯斯表示，该办公室收到的电子邮件中，约有一半在某种程度上借助了AI生成。她表示，这类来信变得更加复杂，阅读和准备回复需要付出更多努力。

冗长且不准确的来信

地方政府律师协会负责人黛博拉·埃文斯表示，地方政府收到的有关社会服务、垃圾未清运、停车罚款申诉以及反对开发建设的投诉越来越多。在聊天机器人普及之前，一份投诉的平均篇幅约为两页；而现在，她估计大多数此类来信的篇幅是此前的十倍。她所知的最长投诉约有200页。

英国信息专员办公室指出，可能由AI准备的请求可能过于冗长、重复，包含与主题无关的评论，或提出表述错误的要求。同时，即使这些请求包含不准确之处，也必须由人工审查。

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埃文斯还警告称，聊天机器人可能援引不适用于英国司法管辖范围的法律和判例，或编造信息。据该报报道，一些雇主收到的投诉含有夸大的说法，其中并不总是说明申请人究竟寻求何种问题解决方案。

交通和议员办公室的负担

伦敦交通局在2025—2026年收到创纪录的4,769份信息获取请求。这比2023—2024年的此前最高纪录高出5%。伦敦交通局审计与保障委员会会议纪要还提到，上诉数量显著增加；该机构认为，这些上诉可能由AI生成，并含有技术性但往往不准确的说法。

工党议员格雷厄姆·唐尼办公室负责人冯妮·桑德兰表示，此类请求的涌入令员工精疲力竭。她的办公室决定不回复“点击即可写信给你的议员”之类的自动化活动，以便专注于选民的个人来信。一些地方议会已在考虑使用AI概述长信并准备初步回复，而申诉专员则在对投诉篇幅设置限制，或推出限制附件数量的在线表格。

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